بعد رحيل لاسارتي.. من هو المدرب المرشح لقيادة النادي الأهلي؟

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منذ أن تم الإعلان عن القرار الصادر من قبل لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تحت رئاسة طه إسماعيل، بإن يتم توجيه الشكر إلى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مارتن لاسارتي، وإلى معاونيه الأجانب على الفترة التى قد تولى فيها فيها القيادة الفنية للقلعة الحمراء، إدارة النادي في حالة طوارئ من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سوف يحل محل المدير الفني السابق.

تم عقد العديد من الاجتماعات المتواصلة من قبل لجنة التخطيط من أجل أن يتم اختيار المدير الفني الذي سوف يخلف مارتن لاسارتي ويتولى مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتعمل لجنة التخطيط بشكل دائم بشكل يشبه خلية النحل من أجل العلم على إنهاء عملية البحث عن بديل لـ مارتن لاسارتي، واتخاذ القرارات الثورية التي تعيد فريق الأول لكرة القدم للقلعة الحمراء على الطريق الصحيح بعد أن خسر من نادي بيراميدز بهدف، وخروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر من دور الـ 16.

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خلال الوقت الراهن يقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد يوسف بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصاً أن النادي الأهلي بصدد مواجهة نادي اطلع برة بطل جنوب السودان يوم الجمعة القادم، خلال مرحلة الإياب في دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

تحديد الشروط المطلوبة بالمدرب الجديد لقيادة النادي الأهلي

قد تلقى المسئولين بالنادي الأهلى العديد من السير الذاتية إلى المدربين الأجانب بمختلف الجنسيات، خلال الوقت الذي وضع فيه إدارة النادي الأهلي العديد من الشروط، التي يجب توافرها بالمدرب الجديد، ومنها التالي:

قوة الشخصية.

ضرورة تحقيق بطولات مع الأندية التي سبق للمدرب العمل على تدريبها، ويحبذ في هذا الصدد أن يكون للمدرب الأجنبي الجديد خبرات في المنطقة العربية أو في القارة الأفريقية.

وقد تم عرض ما يقرب من 30 سيرة ذاتية معروضة على النادي الأهلي، تسابق لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الزمن تحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل اختيار المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي سوف يخلف المدير الفني الأوروجوياني الجنسية السابق للنادي الأهلي مارتن لاسارتي.

تلقت إدارة النادي الأهلى حتى الوقت الراهن أكثر من 30 سيرة ذاتية تنتمي إلى العديد من المدربين الأوروبية الجنسية، بعد أعلنت إدارة النادي الأهلي الموافقة على إقالة المدرب مارتن لاسارتي بإجماع جميع الآراء داخل القلعة الحمراء، بسبب تواضع إمكانيات المدرب، وفشله بجميع المواجهات الصعبة مع النادي الأهلي، كما أن لاسارتي لم يُحقق المرجو منها، ولم يفز بمباراة قوية أمام خصم كبير إلا أمام نادي الزمالك، والتي انتهت بهدف وحيد فقط خلال ختام بطولة الدوري المصري، وهى المباراة التى خاضها نادي الزمالك بدون طموح بعدما خسر لقب الدوري بالجولة السابقة.

وقد قامت إدارة النادي الأهلي بتقديم الدعم لـ مارتن لاسارتى طوال الموسم الكروي، خصوصاً عندما سقط النادي الأهلى بجنوب أفريقيا، وخسر مقابل 5 أهداف نظيفة في دوري أبطال أفريقيا، وتعد تلك الهزيمة هي هزيمة نكراء التى سوف تظل بمثابة “عار” بجبين المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

من يخلف مارتن لاسارتي في قيادة النادي الأهلي؟

خليفة المدرب مارتن لاسارتي سوف يكون مدرب أجنبى الجنسية، تبعاً للتصريحات والتأكيدات التي أعلنتها إدارة النادي الأهلى، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم معين خلال الوقت الراهن فى ظل تلقى العديد من السير الذاتيه لأكثر من 30 مدرب فني أجنبي، وتم الاستقرار على 6 مدربين إلى الوقت الراهن ، وهم:

رامون دياز. ابل براجا. فيليكس ماجات. رينيه فايلر. روجر شميديت. زوران ماميتش.

وما زالت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تتلقى العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب، خصوصاً أن جميع هؤلاء المدربين ترى إدارة النادي الأهلى، أنهم ليسوا على قدر طموحات النادي.

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