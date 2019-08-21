وردة يرد على تصريحات الدولي محمد صلاح

Advertisements

بعد التصريحات التي أعلنتها اللاعب الدولي محمد صلاح ضد اللاعب عمرو وردة بشأن أزمة التحرش عبر لقاء له بالشبكة الأمريكية “سي إن إن”، حيث أعلن صلاح أن وردة يحتاج إلى تأهيل نفسي، رد لاعب منتخب مصر لكرة القدم عمرو وردة، على تلك التصريحات.

أعلن اللاعب عمرو وردة، رداً على تصريحات اللاعب الدولي محمد صلاح بشأن أزمته الأخيرة بالمنتخب المصري الوطني، قائلاً، “مع كامل حبي واحترامي لصلاح، لكني لست بحاجة إلى تأهيل، خصوصاً أن هناك من يتصيد لي الأخطاء، وبشهادة مسؤولي اتحاد كرة القدم، فإن فيديو التحرش ثبت أنه مفبرك”.

Advertisements

وأكد اللاعب عمرو وردة أن تصرفاته تعد مثل تصريحات أي شخص عادي، مثله مثل العديد من لاعبي كرة القدم، وأنه لن ينسى دعم زملائه له بالمنتخب المصري الوطني، حتى تم التراجع الخاص بإيقافه على خلفية تلك الأزمة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح، خلال تصريحات له عبر شبكة “سي إن إن الأمريكية”، أعلن أنه لم يتدخل من أجل إعادة اللاعب عمرو وردة إلى صفوف المعسكر الوطني منتخب خلال بطولة الأمم الأفريقية 2019، بعد استبعاده من المعسكر.

وأكد محمد صلاح، “بالتأكيد لم يكن لي دور بعودة اللاعب عمرو وردة إلى المنتخب المصري، أنا لست قائد المنتخب، أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بتلك القوة لغيرت العديد من الأشياء في الفريق”.

وأوضح اللاعب الدولي محمد صلاح خلال “تغريدة” له حول سلوكيات وتصرفات اللاعب عمرو وردة، “ما قصدت أن أقوله هو أن ذلك حدث من قبل، ويحدث الآن، نعم يجب أن يحصل المتحرشون جنسياً على علاج، وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر”.

أقرا المزيد محمد صلاح يخرج عن صمته بشأن أزمة عمرو وردة.. ويؤكد “يحتاج إعادة تأهيل”