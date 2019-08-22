مباريات اليوم .. النصر وضمك في انطلاقة الدوري السعودي والدوري الأوروبي

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 العديد من المباريات الهامة على جميع المستويات سواء العربية أو حتى الأوروبية، حيث يشهد اليوم انطلاقة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين من خلال إقامة مباراتين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن اليوم سوف يشهد أيضاً استكمال مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس، إضافة إلى إقامة مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

النصر / ضمك، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولى، ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “KSA Sport HD1” المجانية، المعلق فهد العتيبي.

الأهلي / العدالة، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولى، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الساعة 19:50 مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “KSA Sport HD2” المجانية، المعلق بلال علام.

ريفر بليت الأرجنتيني / سيرو بورتينو من باراجواي، كوبا ليبرتادوريس، ذهاب الدور ربع النهائي، الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت القاهرة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق باسم الزير.

أيك أثينا اليوناني / طرابزون سبور التركي، الدوري الأوروبي، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ليغيا وارسو البولندي / رينجرز الاسكتلندي، الدوري الأوروبي، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

سبورتينغ براغا البرتغالي / سبارتاك موسكو الروسي، الدوري الأوروبي، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

تورينو الإيطالي / ولفرهامبتون الإنجليزي، الدوري الأوروبي، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستراسبورغ الفرنسي / آينتراخت فرانكفورت الألماني، الدوري الأوروبي، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أيندهوفن الهولندي / أبولون ليماسول القبرصي، الدوري الأوروبي، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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