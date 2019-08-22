تشكيل النصر المتوقع في مباراة الليلة أمام ضمك في افتتاح الدوري السعودي

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يشهد ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق النصر “حامل اللقب” ضيفه فريق ضمك “الصاعد حديثاً”، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة النصر وضمك تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة النصر وضمك منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ضمك:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس / عبد الله الخيبري / نور الدين أمرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

ويسعى فريق النصر لتحقيق انطلاقة مثالية الليلة في بداية مشواره في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حتى يؤكد قدرته على الدفاع عن لقبه بطلاً للكرة السعودية للموسم الثاني على التوالي بعد الموسم الماضي المثير للغاية.

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