كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً بعد حصوله على البطاقة الدولية

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من جديد اشتعال أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، داخل نادى الزمالك، وطفت تلك الأزمة على سطح الأحداث الرياضية الكروية منذ ليلة أمس، بعدما شهد تلك الأزمة فصول ساخنة قد تم تناول الحديث عنها داخل كافة الأوساط الكروية المصرية، وسوف يقوم موقع مصر 365 برصد تلك الأزمة خلال التقرير التالي.

بطاقة دولية مؤقتة للاعب “كهربا” بقرار من الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن قراره الخاص باستخراج بطاقة دولية بصورة مؤقتة للاعب المصري محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، من أجل المشاركة مع ناديه الجديد البرتغالي “ديسبورتيفو أفيس” خلال مباراته القادمة في إطار الدوري البرتغالي لكرة القدم.

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وقد قام النادي البرتغالي “ديسبورتيفو أفيس”، بإرسال شكوى بصورة رسمية خلال الفترة السابقة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” ضد اتحاد كرة القدم المصرى، وضد نادي الزمالك، بسبب رفضهما أن يتم إرسال البطاقة الدولية للاعب المصري، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، من إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه توضيح موقفها، وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب المصري لناديه الجديد البرتغالي.

وقد أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس خلال يوم 25 من شهر يوليو السابق لعام 2019 الحصول على توقيع اللاعب عبدالمنعم محمود “كهربا” صانع ألعاب نادي الزمالك، لمدة موسمين قادمين.

كما قام النادى البرتغالى بنشر بيان رسمي صادر عنه جاء فيه، “وقع اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” عقداً سارياً لمدة موسمين مع النادي، وسجل مع نادي الزمالك خلال الموسم السابق منا يقرب من 13 هدفاً خلال 41 مباراة كروية”.

بعد الحصول على بطاقة مؤقتة لـ “كهربا” تم الإعلان عن موعد أول ظهور له

أعلن اللاعب المصري محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، نجم نادي الزمالك السابق، عن وصول بطاقته الدولية المؤقتة، وأكد اللاعب على جاهزيته للمشاركة مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بعد انتقاله إليه خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

ومن المتعين أن يصبح اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”، متاحًا للمشاركة مع نادي ديسبورتيفو أفيس خلال مباراته القادمة بالدورى البرتغالى لكرة القدم، خارج ملعبه أمام نادي ريو آفي، يوم الجمعة القادم، على ملعب ستاديو دوس أركوس، والتى سوف تقام فعاليات المباراة في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد خاض نادي ديسبورتيفو أفيس مباراتين بالدوري البرتغالي لكرة القدم حتى الوقت الراهن، فاز في مباراة واحدة، وخسر في الأخرى، ويمتلك النادي برصيد 3 نقاط بالدوري البرتغالي خلال الوقت الراهن.

كهربا: الفرعون العاشق جاهز للاحتفال

وأثار اللاعب المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، المزيد من التكهنات بعد أن قام بالتعليق الغامض منه، بعد أن تم صدور قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” باستخراج بطاقة دولية مؤقتة له لإمكانية مشاركته مع فريقه الجديد البرتغالي.

وقد تم نشر مقطع فيديو للاعب “كهربا”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، بعد أن حصل اللاعب على البطاقة الدولية المؤقتة، أعلن فيها اللاعب محمود عبدالمنعم، “الفرعون العاشق جاهز للاحتفال.. على الهادى يا زبادى”.

حيث أن مقولة اللاعب كهربا “الفرعون العاشق جاهز للاحتفال” التي ذكرت في فيلم “مافيا” بطولة الفنان أحمد السقا، التي كانت تدل على الاستعداد لتنفيذ المهمة، وهى العبارة التى لجأ لها اللاعب المصري “كهربا”، ليزيد من التكهنات حول مصيره، خصوصاً أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب اللاعب المصري من الانتقال إلى صفوف نادي الأهلى المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير القادم لعام 2020، عن طريق سداد قيمة الشرط الجزائي بعقده إلى النادي البرتغالي، والتي تبلغ مليون دولار أمريكي تقريباً.

الغندور: كهربا لن يعود للزمالك مجدداً.. وهناخد حقنا كامل منه

كشف نجم نادي الزمالك السابق كابتن خالد الغندور، أن اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”، لم ولن يعود من جديد إلى صفوف فريق الكروي الأبيض خلال الفترة القادمة، وشدد على أن القصة قد انتهت بين اللاعب، وبين مسئولي نادي الزمالك.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية له تم بثه عبر قناة المحور الفضائية، أن نادى الزمالك سوف يحصل على حقه كاملاً فى قضية اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، وهذا ما سوف تشهده الأيام القليلة القادمة.

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