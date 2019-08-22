أول رد فعل من المحمدي بعد تجديد عقده رسمياً مع أستون فيلا

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قام النجم المصري المخضرم “أحمد المحمدي” الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري بالتعليق اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 على عملية تجديد تعاقده مع ناديه الحالي أستون فيلا.

وأكد أحمد المحمدي خلال تصريحات له لقناة “أستون فيلا” أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب هذه الخطوة في مسيرته الرياضية، وخاصة لأنه متواجد رفقة أحد أكبر الأندية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “المحمدي” إلى أنه يطمح لتقديم أفضل مستوى ممكن لديه من أجل مساعدة فريق أستون فيلا على تحقيق أهدافه خلال الفترة القادمة، بعدما نجح الفريق في الصعود مجدداً إلى أضواء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ختام حديثه، شدد أحمد المحمدي على أن الصعود إلى البريميرليج كان أمراً صعباً للغاية بالنسبة لفريقه، إلا أن المشاركة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز تبدو هي الأصعب في ظل البداية المتعثرة للفريق بعد مرور أول جولتين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع داخل النادي يأمل في تصحيح الأمور وتحقيق الأهداف المنشودة مع نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي أستون فيلا قد أعلن اليوم الخميس عن تجديد عقد النجم المصري أحمد المحمدي لمدة موسم إضافي، لينتهي بالتالي عقده الجديد مع النادي في صيف العام بعد المقبل 2021، وذلك في محاولة لدعم اللاعب من الناحية المعنوية نظراً إلى كم الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مؤخراً في مطلع الموسم الحالي.

ولم يُقدم أحمد المحمدي مستوى مميزاً حتى هذه اللحظة مع فريق أستون فيلا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعل العديد من جماهير النادي تُطالب برحيله في الميركاتو الصيفي الحالي أو إجلاسه على مقاعد البدلاء.

يُذكر أن “المحمدي” ظهر أيضاً بصورة باهتة للغاية حينما كان قائداً لمنتخب مصر في النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا، والتي تم تنظيمها على أرض جمهورية مصر العربية في صيف العام الحالي 2019، مما جعل الانتقادات تُحاصره من كل مكان حوله سواء في مصر أو حتى في إنجلترا.

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