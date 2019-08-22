تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مساء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق العدالة، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي والعدالة تحديداً في تمام الساعة 19:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والعدالة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق العدالة:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / حسين عبد الغني.

خط الوسط: نوح الموسى / سوزا / حسين المقهوي / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويطمح فريق الأهلي للدخول بقوة في أجواء المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين منذ الجولة الأولى في الموسم الحالي، وخاصة وأن الراقي يرغب في مصالحة جماهيره الغاضبة بعدما تم إقصاء الفريق من الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا منذ أيام قليلة على يد فريق الهلال السعودي.

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