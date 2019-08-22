موعد مباراة الأهلي واطلع برة في دوري أبطال إفريقيا الجمعة 23/8/2019

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موعد مباراة الأهلي واطلع برة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان في مساء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي واطلع برة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي واطلع برة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي واطلع برة قبل هذه المباراة القادمة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واطلع برة

موعد مباراة الأهلي واطلع برة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان في مساء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الأهلي واطلع برة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي واطلع برة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي واطلع برة، سوف تكون مباراة الأهلي واطلع برة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي واطلع برة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي واطلع برة

موعد مباراة الأهلي واطلع برة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق اطلع برة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة تقديم عرض فني متميز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، بعدما تم إقصائه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر منذ أيام قليلة.

وجاء ذلك الإقصاء بمثابة الضربة القاضية للمارد الأحمر في انطلاقة الموسم الحالي، حيث أدت هذه الخسارة إلى قيام مجلس إدارة القلعة الحمراء بإقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، إضافة إلى تعيين الكابتن محمد يوسف في المنصب ذاته بشكل مؤقت لحين الاستقرار على اسم المدرب الجديد.

ولا تُعتبر هذه المباراة القادمة أمام فريق اطلع برة هامة على الإطلاق من الناحية الحسابية بالنسبة إلى فريق الأهلي، وخاصة بعدما فاز الأخير بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب، مما جعله على مشارف التأهل إلى دور ال32 من عمر المسابقة.

وكان الفريق الأهلاوي قد نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية شهر يوليو الماضي من العام الحالي 2019، إلا أن ذلك اللقب كان خادعاً لكل جماهير القلعة الحمراء في ظل المستوى الفني السيء الذي يُقدمه اللاعبون طوال الأشهر الماضية.

ويبقى الأهم الآن هو أن يقف فريق الأهلي على قدميه في أسرع وقت ممكن، نظراً إلى التحديات المعقدة التي تنتظره في الفترة القادمة، ويأتي في مقدمتها مباراة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2019.

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