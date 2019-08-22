وفاة مهاجم الزمالك السابق “أجوجو”

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توفي اللاعب الدولي الغاني جونيور أجوجو مهاجم نادي الزمالك الأسبق، اليوم الخميس، بعد أن تدهورت حالته الصحية، إثر تعرضه لجلطة بالمخ خلال الفترة السابقة.

أعلنت صحيفة “غانا سوكر نت”، إن اللعب جونيور أجوجو صاحب الـ40 عامًا، وقد توفي صباح اليوم الخميس بالعاصمة الإنجليزية لندن، وقد كان يعاني اللاعب الغاني من المرض منذ عام 2015.

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وقد سبق للاعب جونيور أجوجو وأن لعب بالدولة المصرية، وتحديدًا مع نادي الزمالك خلال موسم الرياضي “2008/ 2009″، عندما انتقل إلى القلعة البيضاء قادماً من نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وخاض اللاعب جونيور أجوجو ما يقرب من 27 مباراة دولية بقميص منتخب غانا استطاع خلالها أن يسجل ما يقرب من 27 هدفاً.

يجدر هنا الإشارة إلى اللاعب جونيور أجوجو قد قاد منتخب غانا للحصول على المركز الـ 3 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2008، والتي تم استضافتها بدولة غانا، حيث سجل هدف أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة انتهت نتيجة “4/ 2″، لصالح “البلاك ستارز” ضمن لقاء تحديد المركز الـ 3، والمركز الـ 4.

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