مدرب جزائري مرشح لقيادة المنتخب الوطني المصري

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أعلنت بعض من التقارير الإعلامية أن أسطورة كرة القدم الجزائرية “رابح ماجر”، يتم خلال الوقت الراهن دخوله بمفاوضات مع اتحاد كرة القدم المصري من أجل تولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني المصري.

وقد أعلنت وسائل إعلام بالجزائر، أن المدرب السابق لمنتخب “محاربي الصحراء” رابح ماجر، قد دخل بشكل فعلي في مفاوضات مع اتحاد كرة القدم المصري من أجل الإشراف على المنتخب الوطني المصري خلفا للمدير الفني السابق للمكسيكي الجنسية، خافيير أغيري، الذي تم إقالته من منصبه بعد الخروج من الدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي قد تم استضافتها في الأراضي المصرية، وقد توج منتخب الجزائر بلقبها على حساب منتخب السنغال.

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وأكدت المصادر الرياضية نفسها أن اتحاد كرة القدم المصري، اشترط على رابح ماجر الفوز بكأس الأمم الإفريقية خلال عام 2021 المقرر أن يتم إقامتها في الكاميرون، والتأهل لمونديال 2022 بقطر.

ويتوقع أن يقوم المدرب الجزائري رابح ماجر بتوقيع عقد يمتد لمدة 3 أعوام مع اتحاد كرة القدم المصري في حال وصل الطرفان إلى اتفاق.

ويتجه خلال الوقت الراهن اتحاد كرة القدم المصري إلى الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الأسبوع القادم، بعد أن تم تعيين عمرو الجنايني رئيسا مؤقتا لقيادة المنتخب الوطني المصري بعد إقالة خافيير أغيري.

يجدر هنا الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ورئيسه، قد تقدموا جميعاً باستقالتهم مباشرة بعد إقصاء المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

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