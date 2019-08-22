موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون بمشاركة “تريزيجيه” الجمعة 23/8/2019

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موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وأيضاً عشاق النجم المصري أحمد المحمدي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وإيفرتون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أستون فيلا وإيفرتون قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون

موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق إيفرتون في مساء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة أستون فيلا وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون، سوف تكون مباراة أستون فيلا وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الأردني خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أستون فيلا وإيفرتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أستون فيلا وإيفرتون

موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون، يدخل فريق أستون فيلا غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد البداية المخيبة له في الموسم الحالي.

ولم يبدأ فريق أستون فيلا الموسم مثلما كان متوقعاً، حيث تعرض الفريق للخسارة في أول جولتين على التوالي في البريميرليج على يد مضيفه أولاً فريق توتنهام هوتسبير ثم على يد ضيفه فريق بورنموث، وهي بكل تأكيد النتائج التي لم يكن ينتظرها أي أحد من جماهير النادي العريق.

ويعلم فريق أستون فيلا جيداً أنه سيكون مُطالب بضرورة تحسين وضعيته في الفترة القادمة انطلاقاً من مباراته المقبلة أمام فريق إيفرتون، وذلك في حالة أراد البقاء الموسم المقبل رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم العودة مجدداً إلى دوري البطولة الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري.

ومن جانبها، قامت إدارة نادي أستون فيلا بما عليها من خلال التعاقدات المميزة التي تم صرف عليها الأموال الطائلة الصيف الحالي، ليبقى الدور الآن على “دين سميث” مدرب فريق أستون فيلا ولاعبيه من أجل تقديم موسم مميز يضمن به البقاء على أقل تقدير في البريميرليج.

على الجانب المقابل، يبدو فريق إيفرتون في وضعية جيدة للغاية مقارنة بمنافسه فريق أستون فيلا، وخاصة بعدما نجح في جمع 4 نقاط من أول جولتين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق التوفيز هو محاولة إنهاء الموسم في إحدى المراكز المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

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