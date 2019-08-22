اتحاد الكرة يُحدد رسمياً موعد إقامة مباريات الزمالك على ملعب القاهرة الدولي

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حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 موعد إقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب القاهرة الدولي في الموسم الجديد، بعدما رفض المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء خوض فريقه للمباريات خارج القاهرة مرة أخرى.

وأكد اتحاد الكرة أن اليوم قد شهد انعقاد اجتماع أمني مع مسؤولي ملعب القاهرة الدولي، وذلك بحضور “محمد كساب” مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تحديد موعد إقامة مباريات فريق الزمالك من جديد على ملعب القاهرة الدولي.

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وأسفر ذلك الاجتماع على الموافقة رسمياً على إقامة جميع مباريات فريق الزمالك الموسم الجديد على ملعب القاهرة الدولي انطلاقاً من يوم 23 نوفمبر 2019، وذلك بسبب استضافة الملعب لفعاليات مسابقة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يُذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد أبدى غضبه العارم في الفترة الماضية، بسبب استمرار فريق الزمالك في خوض المباريات خارج العاصمة المصرية القاهرة، بالرغم من جاهزية ملعب القاهرة الدولي لاستضافة المباريات بشكل طبيعي بعد الصورة الحضارية التي ظهر عليها خلال النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

ولا شك أن إقامة مباريات فريق الزمالك خارج العاصمة لم تكن في صالحه على الإطلاق، حيث يتسبب له السفر بشكل أسبوعي الإرهاق الشديد لكل لاعبيه، مما يؤثر في نهاية المطاف على نتائج الفريق على مستوى جميع المسابقات سواء المحلية أو حتى القارية.

ويُنافس فريق الزمالك الموسم الحالي على أكثر من جبهة مختلفة، إضافة إلى استمراره في المنافسة على جبهتين من الموسم الماضي، وهما لقب كأس مصر إضافة إلى لقب كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي، أما ألقاب الموسم الجديد تتمثل في مسابقة الدوري العام إضافة إلى مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، وأيضاً النسخة الجديدة من مسابقة كأس مصر وكأس السوبر المصري.

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