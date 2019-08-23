تشكيل الأهلي المتوقع أمام اطلع برة الليلة بدوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي واطلع برة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي واطلع برة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق اطلع برة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

المدير الفني: المصري محمد يوسف.

يُذكر أن المارد الأحمر كان قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، مما يجعله على بُعد خطوة واحدة فقط من الوصول إلى دور ال32 من عمر المسابقة.

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