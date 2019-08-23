كريستيانو رونالدو يحذر من ظاهرة ستدمر العالم

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تشهد غابات الأمازون المطيرة خلال العام الجاري، أكبر عدد من الحرائق منذ عام 2013، حيث بلغ عدد الحرائق حتى الآن نحو 73 ألف حريق، مقابل 39 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعقب انتشار الحرائق بصورة واسعة في الأمازون، خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وحذَّر عبر صفحته الشخصبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من خطورة تلك الحرائق، التي تشهدها غابات الأمازون في البرازيل منذ عدة أسابيع.

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ونشر رونالدو الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، صورة من حرائق غابات الأمازون، وعلَّق عليها قائلًا: أن غابات الأمازون المطيرة تنتج أكثر من 20% من الأوكسجين في العالم، وها هي تحترق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إنَّها مسؤوليتنا جميعًا للمساعدة في إنقاذ كوكبنا.

وعلى الصعيد ذاته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مناقشة حرائق غابات الأمازون خلال قمة “السبع الكبرى G7″، بعدها اتَّهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، نظيره الفرنسي ماكرون، بـ”انتهاج عقلية استعمارية”، وقال بولسونارو في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنَّ ماكرون يستغل حرائق الأمازون لتحقيق أهداف شخصية.

وقال الرئيس البرازيلي: “آسف أن الرئيس ماكرون يسعى إلى استغلال الشؤون الداخلية للبرازيل والدول المجاورة لصالح أهدافه الشخصية”، مشيرًا إلى أنَّ اقتراح الرئيس الفرنسي لمناقشة هذه مسألة حرائق الأمازون في قمة G7 دون مشاركة البرازيل ودول المنطقة يذكرنا بالعقلية الاستعمارية، التي لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين.

وأكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتمد على صورٍ مزيفة لوصف الوضع في الأمازون.

وتشهد غابات الأمازون حرائق منذ 3 أسابيع، وأوضحت صور الأقمار الصناعية ومعطيات معهد الفضاء البرازيلي، أنَّ المساحة التي اشتعلت فيها النار تفوق المساحات التي التهمتها النيران في العام الماضي بنسبة 82%.