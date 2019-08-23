مباريات اليوم .. الهلال وأبها في الدوري السعودي والأهلي واطلع برة في دوري الأبطال

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة على كافة المستويات، حيث يشهد اليوم استكمال مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

كما يشهد اليوم أيضاً مباريات إياب دور ال64 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى بعض مباريات الدوريات الأوروبية، مثل الدوري الإسباني والدوري الألماني، وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يشهد الليلة مشاركة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي / اطلع برة “جنوب السودان”، دوري أبطال إفريقيا، إياب دور ال64، قناة “أون سبورت”، المعلق حاتم بطيشة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال / أبها، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولى، قناة “KSA Sports HD1” المجانية، المعلق خالد الحربي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد / الرائد، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولى، قناة “KSA Sports HD2” المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 19:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

غرناطة / إشبيلية، الدوري الاسباني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفانتي / فياريال، الدوري الاسباني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كولن / بوروسيا دورتموند، الدوري الألماني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا / إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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