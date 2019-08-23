غدا.. ليفربول في اختبار صعب أمام أرسنال

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يخوض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اختبارًا صعبًا أمام أرسنال على ملعب “أنفيلد”، غدا السبت 24 أغسطس لعام 2019، في السادسة والنصف مساءً، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وتكمُن صعوبة اللقاء بعدما حصد “الريدز” و”الجانرز” نقاط المباراتين السابقتين كاملة في الجولتين الأولى والثاني في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، ويأمل ليفربول “بطل أوروبا”، في مواصلة سلسلة نتائجه المميزة التي حققها في الآونة الأخيرة أمام نادي شمال العاصمة لندن، عندما يستضيف “المدفعجية” على “أنفيلد”.

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ولم يخسر “الريدز” بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في السبع مواجهات الأخيرة أمام أرسنال في الدوري، كما أنَّ نتائج الفريقين في هذه اللقاءات تضمنت انتصارات بنتائج كبيرة بينها رباعية نظيفة، وأخرى بخمسة أهداف مقابل هدف لصالح ليفربول خلال الموسمين الأخيرين.

وفي الجهة الأخرى، يأمل “الجانرز” في تحقيق العلامة الكامل خلال اللقاء، بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي عزز صفوف أرسنال هذا الصيف باستقدام ستة لاعبين جدد، لتحقيق نتائج أفضل في الموسم الجديد بالدوري، بعدما أنهى الموسم الماضي متخلفًا بفارق نحو 27 نقطة عن ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي.

وعزز الإسباني أوناي إيمري صفوف “المدفعجية” بلاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس، المعار من ريال مدريد، والذي نال إشادةً كبيرة في المباراة الأخيرة أمام بيرنلي، والتي فاز بها أرسنال بهدفين مقابل هدف، بعدما ساهم في صناعة الهدفين، وقد يحظى العاجي نيكولا بيبي، القادم من ليل الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية، بصفقة تاريخية لأرسنال بلغت نحو 72 مليون جنيه إسترليني، بمكان في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى.

ويعاني فريق أرسنال، بطل إنجلترا في 13 مناسبة آخرها عام 2004 عندما حقق لقب الدوري من دون أي هزيمة، من الخط الخلفي “الدفاع” منذ الموسم الماضي، وستكون الفرصة متاحة أمام قلب الدفاع البرازيلي دافيد لويز، القادم هذا الصيف من تشيلسي “البلوز”، وسيكون في مواجهة أمام ثلاثي الهجوم الخطير لنادي ليفربول المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو “بوبي”، والسنغالي ساديو مانيه.

ويمتلك البرازيلي روبرتو فيرمينو “بوبي”، نجم ليفربول الإنجليزي، سجلاً تهديفيًا كبيرًا أمام أرسنال، قبل المباراة المرتقبة، مساء غدٍ، على ملعب “أنفيلد”، حيث أحرز روبرتو فيرمينو 8 أهداف خلال 8 مباريات خاضها ضمن صفوف “الريدز” أمام “الجانرز” في مسابقة الدوري الإنجليزي، “البريميرليج”، بمعدل هدف في المباراة الواحدة.

كان بوبي أحرز 3 أهداف “هاتريك” في لقائه الأخيرة أمام أرسنال، والذي أقيم يوم 29 ديسمبر لعام 2018 الموسم الماضي على ملعب “أنفيلد”، وانتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على أرسنال “الوصيف”، وتغلب ليفربول على نورويتش سيتي وساوثهامبتون، فيما تفوق أرسنال على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.