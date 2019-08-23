موعد مباراة ليفربول وأرسنال بمشاركة “محمد صلاح” السبت 24/8/2019

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موعد مباراة ليفربول وأرسنال، حيث يستعد فريق ليفربول “وصيف الموسم الماضي” لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وأرسنال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وأرسنال قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، حيث يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، سوف تكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وأرسنال

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، حيث يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة انطلاقته المثالية الموسم الحالي في المسابقة، وخاصة وأن ذلك الفوز سوف يجعله ينفرد دون أي شريك على الإطلاق بصدارة الترتيب.

ويعلم فريق ليفربول جيداً مدى أهمية التربع مبكراً على عرش الصدارة الموسم الحالي، نظراً إلى رغبته في التتويج بلقب البريميرليج الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 / 1990، وهو الأمر الذي بات جماهير النادي لا تتقبله بأي حال من الأحوال في ظل كثرة النجوم التي مرت على فريق الريدز منذ ذلك الوقت.

ويأمل فريق الريدز في الاستفادة لأكبر درجة ممكنة من الدرس الذي تعلمه في الموسم الماضي، حيث نافس على اللقب مع فريق مانشستر سيتي حتى الجولة الأخيرة من عمر الموسم، إلا أنه فقد اللقب في نهاية المطاف بفارق نقطة وحيدة عن السيتي، بالرغم من عدم تعرضه للخسارة سوى في مباراة وحيدة فقط لا غير، إلا أنه سقط في فخ التعادل في 7 مباريات مقابل ذلك مما جعله 14 نقطة في غاية الأهمية.

ولم تكن بداية الموسم الجاري مثالية لفريق ليفربول مثلما كانت تتطلع جماهيره بعد خسارته لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد فريق مانشستر سيتي، إلا أنه سرعان ما أعاد أجواء الفرحة إلى جماهيره الغفيرة من خلال تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي بصعوبة بالغة على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي.

على الجانب المقابل، يبدو فريق أرسنال في وضعية مغايرة تماماً عما كان عليه الحال في مطلع الموسم السابق، حيث اتسم فريق المدفعجية هذه المرة بالواقعية دون تقديم مستويات جيدة في أول جولتين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو ما أسفر بالتالي عن فوزين على التوالي للفريق اللندني في انتظار العودة بنتيجة إيجابية من جحيم أنفيلد رود، ولم لا العودة بالنقاط الثلاث من أجل تفجير المفاجأة من خلال خطف صدارة الترتيب دون شراكة أي فريق.

ومن المؤكد أن فريق أرسنال سوف يسعى إلى الانتقام من فريق ليفربول قبل كل ذلك، وخاصة بعد الفوز الكاسح الذي حققه الأخير الموسم الماضي على حساب ضيفه فريق أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على نفس أرضية الملعب.

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