تشكيل الهلال المتوقع الليلة أمام أبها في الدوري السعودي للمحترفين

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال ضيفه فريق أبها، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الهلال وأبها تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال وأبها منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أبها:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / جانج / محمد جحفلي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج / محمد كنو / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

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