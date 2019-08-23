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في ظل ترقب جماهير النادي الأهلي لمعرفة اسم المدرب الذي سيرضي كل طموحاتهم، وإرضائهم بعد الهزائم التي تلقاها الفريق في فترة تولي مارتن لاسارتي، دخل البرتغالي باولو دوراتي، قائمة أبرز المرشحين لتولي مسؤولية تدريب النادي الأهلي المصري لكرة القدم.

يأتي اختيار دوراتي ليكون خلفًا للأوروجوياني مارتين لاسارتي، الذي قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري، الأحد الماضي، إقالته من منصبه، عقب خروج الفريق من الدور الـ16 لكأس مصر، إثر خسارة المارد الأحمر أمام بيراميدز بهدف نظيف.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية، أنَّ دوراتي المُلقب بـ”مورينيو إفريقيا” يتفاوض حاليًا مع إدارة القلعة الحمراء على راتبه السنوي، وتوقعت مصادر أن يصل باولو دوراتي، غدًا السبت 24 من أغسطس لعام 2029، إلى القاهرة، في حال اتفاقه مع القلعة الحمراء، وأنَّ “مورينيو أفريقيا” سيجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتوقيع العقود بشكلٍ رسمي.

وخاض باولو دوراتي “مورينيو أفريقيا” مجموعة من التجارب التدريبية في أفريقيا، تأتي أبرزها تدريب منتخب بوركينا فاسو بين عامي 2008 و2012، حيث نجح دوراتي في بناء منتخبٍ جديدٍ، وتمكن من أن يُحدث طفرةً في الكرة البوركينية، فصعد ترتيب الفريق عالميًا من المركز الـ109 إلى المركز الـ49.

ولعب باولو دوراتي مع عدة فرق في البرتغال منها يونياو ليريا، ونادي بوافيستا، ونادي قلمرية المتحدة، ونادي ماريتيمو، وS.C. Salgueiros، كان يلعب في مركز المدافع واستطاع تسجيل 14 هدفًا خلال مسيرته مع الأندية، كما شارك في 35 مباراة مع منتخب البرتغالي خلال الفترة من 1992 – 2002.

واعتزال دوراتي لعب كرة القدم في عام 2005، واتجه بعدها للتدريب في نادي ليريا، وحقق بطولة كأس “إنترتوتو”، ثم قاد الفريق إلى كأس الاتحاد الأوروبي، ودرَّب دوراتي منتخب بوركينا فاسو من 2008 وحتى 2012، كما درّب مينز الفرنسي في عام 2009″، وقاد منتخب الجابون خلال الفترة من 2012 حتى سبتمبر 2013.

وحقق دوراتي مع منتخب بوركينا فاسو طفرةً كبيرةً حيث صعد تصنيف المنتخب من المركز الـ 109 عالميا حتى المركز الـ 49، وفي مطلع 2016 درَّب “مورينيو أفريقيا” بوركينا فاسو وحقق معه نتائج إيجابية بالوصول إلى المربع الذهبي من نهائيات أمم أفريقيا بالجابون 2017.