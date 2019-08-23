تشكيل الاتحاد المتوقع في مباراة الليلة أمام الرائد بالدوري السعودي للمحترفين

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد ضيفه فريق الرائد، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الاتحاد والرائد تحديداً في تمام الساعة 19:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الرائد:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / عبد المحسن فلاته / منصور الحربي.

خط الوسط: خالد السميري / إميليانو / لويس خيمينيز / كارلوس فيلانويفا / فهد المولد.

خط الهجوم: رومارينيو.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

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