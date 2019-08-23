موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني السبت 24/8/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وبلد الوليد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، سوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وبلد الوليد

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق بلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة الترتيب منذ البداية في إطار سعيه للعودة من جديد والتتويج باللقب في نهاية المطاف.

وكانت كل التوقعات تُشير إلى أن موسم الفريق الملكي الحالي سوف يكون كارثياً بعد النتائج السيئة التي حققها خلال معسكره الصيفي الماضي، إلا أن الجولة الأولى من الليغا الإسبانية أبانت عن شكل مختلف تماماً للريال حينما حل ضيفاً على فريق سيلتا فيغو.

وقدم فريق ريال مدريد في تلك المباراة مستوى مميزاً للغاية، مما أسفر عن فوزه بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن الفريق الملكي خاض أكثر من 40 دقيقة تقريباً منقوص العدد بعدما تم طرد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، ولم يكن متقدماً سوى بهدف نظيف إلا أنه استمر في السيطرة على المباراة وسجل بقية أهدافه.

وباتت طموحات الجماهير الملكية الآن كبيرة للغاية بعد هذه المباراة، وخاصة بعدما أعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الاستقرار إلى غرفة تبديل الملابس، من خلال عودة العلاقات الجيدة مع النجم الويلزي جاريث بيل والنجم الكولومبي خاميس رودريغيز بعد الاستقرار على بقاء كلاً منهما مع الريال في الموسم الحالي.

ويبقى الأهم الآن هو أن يُواصل الميرنجي عروضه القوية في الأسابيع القادمة، حتى يؤكد قدرته على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في ظل حالة التخبط التي يعيش فيها غريمه التقليدي فريق برشلونة.

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