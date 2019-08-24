موعد مباراة الزمالك وديكيداها في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 24/8/2019

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موعد مباراة الزمالك وديكيداها، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق ديكيداها الصومالي مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق كرة القدم المصرية وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وديكيداها، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وديكيداها، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وديكيداها قبل مباراة الليلة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

موعد مباراة الزمالك وديكيداها، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق ديكيداها الصومالي مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وديكيداها تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وديكيداها، سوف تكون مباراة الزمالك وديكيداها منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وديكيداها

موعد مباراة الزمالك وديكيداها، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة مساء اليوم أمام ضيفه فريق ديكيداها في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار العريض مرة أخرى على حساب منافسه مثلما كان الحال تماماً في لقاء الذهاب الذي فاز فيه بنتيجة ثمانية أهداف مقابل لا شيء على نفس أرضية الملعب.

ومن المؤكد أن فريق الزمالك قد ضمن مقعده في دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إلا أن مباراة الليلة تبقى في غاية الأهمية نظراً لكونها أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الجديد وهو المدرب الصربي ميتشو، حيث يرغب الأخير في تجربة أبرز عناصر فريقه اليوم حتى يكون قادراً على معرفة كل نقاط القوة والضعف المتواجدة لديه قبل التحديات الصعبة القادمة.

ويُدرك المدرب الصربي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق مع فريق الزمالك في الموسم الحالي، بالرغم من التعاقدات المميزة للغاية التي أبرمها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أن ميتشو سوف يحتاج إلى الوقت بدون أدنى شك من أجل التأقلم مع هذه العناصر التي جاءت قبل التعاقد معه.

وهو الأمر الذي ربما يُشكل أزمة كبيرة بالنسبة إلى نادي الزمالك طيلة السنوات الماضية، حيث دائماً ما يتم التعاقد مع أي مدرب دون ترك له حرية التصرف في الميركاتو سواء الصيفي أو الشتوي، ومن ثم يتم محاسبة المدرب وإقالته بعد نهاية كل موسم في حالة الفشل، وهي الحالة التي أصبحت ملازمة للفارس الأبيض بسبب عدم الاستقرار على الصعيد الفني.

ومن جانبها، تأمل جماهير القلعة البيضاء أن يصمد المدرب الصربي ميتشو مع فلسفة مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور، ويبقى السبيل الوحيد من أجل بقائه في منصبه لأطول فترة ممكنة هو تحقيق النجاح وحصد الألقاب انطلاقاً من مباراة كأس السوبر المصري شهر سبتمبر المقبل أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

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