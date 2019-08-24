محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام أرسنال بالبريميرليج

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق أرسنال، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق أرسنال في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / سوكراتيس / ديفيد لويز / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / داني سيبايوس.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي / بيير إيميريك أوباميانج / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

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