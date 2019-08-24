مباريات اليوم .. ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي وانطلاقة الدوري الإيطالي

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يشهد اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 احتفالاً رياضياً من الدرجة الأولى بالنسبة إلى عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم مثلما هو الحال في كل أسبوع من الموسم الكروي، من خلال إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات والمسابقات سواء العربية أو الأوروبية أو حتى القارية.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت بشكل مفصل، ليبقى عاشق كرة القدم على إطلاع بكل تفاصيل مباريات اليوم على مستوى جميع المسابقات، والتي تأتي في مقدمتها بدون أدنى شك مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لمتابعة الأندية الإنجليزية بشكل عام ونادي ليفربول بشكل خاص وتحديداً النجم المصري محمد صلاح.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

نورويتش سيتي / تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

شالكه / بايرن ميونخ، الدوري الألماني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد / بلد الوليد، الدوري الاسباني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفتح / الشباب، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولى، قناة “KSA Sport HD” الأولى المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

بارما / يوفنتوس، الدوري الإيطالي، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيورنتينا / نابولي، الدوري الإيطالي، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك / ديكيداها الصومالي، دوري أبطال إفريقيا، إياب دور ال64، قناة “أون سبورت HD” الأولى المجانية، المعلق مؤمن حسن.

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