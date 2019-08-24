تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نورويتش سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز

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يشهد ملعب كارو رود على أرض دولة إنجلترا اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق نورويتش سيتي ضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق نورويتش سيتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / ماتيو كوفاسيتش / روس باركلي.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز / كريستيان بوليسيتش / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

ويسعى فريق تشيلسي لتجاوز الخيبات المتكررة له مطلع الموسم الحالي، حيث تعرض للخسارة في الجولة الأولى من البريميرليج على يد مانشستر يونايتد، ثم اكتفى بالتعادل مع ليستر سيتي في الجولة الثانية، كما خسر أيضاً لقب كأس السوبر الأوروبي على يد ليفربول الإنجليزي.

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