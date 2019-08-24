بوجبا يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس اليوم

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يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد ضيفه فريق كريستال بالاس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كريستال بالاس:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيِساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / ماكتوميناي / بول بوجبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون.

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