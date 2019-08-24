تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق بلد الوليد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق بلد الوليد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى فريق ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية بعد بدايته الرائعة مطلع الموسم الحالي، حيث تمكن من العودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه في الجولة الأولى إثر الفوز على حساب مضيفه سيلتا فيغو.

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