رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع الليلة أمام بارما في افتتاح الدوري الإيطالي

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يشهد ملعب تارديني على أرض دولة إيطاليا مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بارما ضيفه فريق يوفنتوس، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة يوفنتوس وبارما تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وبارما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وبارما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق بارما:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: دانيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / أدريان رابيو.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريسيو ساري.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق أفضل انطلاقة ممكنة له في مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الحالي، وخاصة في ظل رغبته في الحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم التاسع على التوالي، وهو الإنجاز التاريخي الذي لم يُحققه أي نادي على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

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