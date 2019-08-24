أحمد الطيب يوجه نصيحة هامة للخطيب للفوز بدوري أبطال إفريقيا

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حرص أحمد الطيب المعلق الرياضي المعروف على توجيه نصيحة هامة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك من أجل عودة فريق الأهلي للتتويج مجدداً بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر التالي: “فوز الأهلي بالتسعة بشرة خير للفوز بالتاسعة، شرط استمرار محمد يوسف”، وذلك في إشارة منه لضرورة الإبقاء على الكابتن محمد يوسف في منصب المدير الفني بشكل دائم دون التعاقد مع مدير فني أجنبي المرحلة القادمة.

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يُذكر أن المارد الأحمر كان قد حقق فوزاً كاسحاً مساء يوم أمس الجمعة على حساب ضيفه فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار دور ال64 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وبذلك ضمن فريق الأهلي مقعده في دور ال32 من عمر المسابقة، علماً بأنه كان قد فاز ذهاباً أيضاً ولكن بنتيجة أربعة أهداف فقط مقابل لا شيء.

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