تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام ديكيداها الصومالي بدوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق ديكيداها الصومالي، ضمن مباراة الإياب في إطار دور ال64 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وديكيداها منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ديكيداها:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / محمود عبد الرازق شيكابالا / يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الصربي ميِتشو.

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