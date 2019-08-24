الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجمه بعد الاستجابة لضغط الجماهير

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم السبت أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد فتح الباب أمام رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الصيف الحالي، بعد الاستجابة للضغط الهائل من الجماهير الأهلاوية.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي وافق على رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما طالبت جماهير القلعة الحمراء برحيله طيلة الأشهر الماضية بسبب تراجع مستواه بشكل واضح للغاية منذ الموسم الماضي.

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وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي وراء بقاء “أزارو” مع النادي الأهلي منذ شهر يناير الماضي، هو المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي الذي اعتمد على المهاجم المغربي بشكل أساسي طوال فترة تواجده مع المارد الأحمر.

وشدد المصدر أيضاً على أن الوضع قد تغير تماماً في الوقت الراهن بعد إقالة “لاسارتي” من منصب المدير الفني لفريق الأهلي، مما جعل الكابتن محمد يوسف الذي يشغل المنصب ذاته حالياً بشكل مؤقت يُخطر الكابتن محمود الخطيب بموافقة الجهاز الفني على التخلي عن خدمات وليد أزارو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يزال لم تصله أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة من أجل شراء المهاجم المغربي “أزارو”، حيث اكتفت بعض الأندية الأوروبية الصغيرة بمفاوضات شفهية فقط لا غير.

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