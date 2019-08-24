مصدر بالنادي الأهلي يوضح حقيقة رحيل وليد أزارو

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أوضحت مصادر مقرب من اللاعب المغربي الدولي ومهاجم النادي الأهلي وليد أزارو، أن اللاعب لم يتلقى أي عروض رسمية للرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف المصادر خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اللاعب وليد أزارو، لم يتلق أي عروض رسمية من أجل الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

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وكشف المصادر إن إدارة النادي الأهلي تبحث خلال الفترة الراهنة تسويق اللاعب المغربي وليد أزارو من خلال لجانها من أجل العمل على إيجاد عرض مناسب لرحيل اللاعب المغربي عن القلعة الحمراء.

وكما أوضحت التقارير الصحفية أن اللاعب المغربي وليد أزارو تلقى عرض من أجل الاحتراف والرحيل عن القلعة الحمراء، حيث من المتعين أن يرحل اللاعب المغربي عن صفوف النادي الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

يبلغ اللاعب المغربي وليد أزارو من العمر 24 عاماً، وقد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادماًُ من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي خلال صيف عام 2017.

واستطاع اللاعب وليد أزارو خلال موسمه الأول مع النادي الأهلي أن يحصل على لقب هداف الدوري المصري حيث سجل اللاعب ما يقرب من 18 هدفاً، بالإضافة إلى تسجيله ما يقرب من 8 أهداف ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر المصري، وبطولة كأس مصر.

وشهد الموسم السابق تسجيل اللاعب وليد أزارو 7 أهداف بالإضافة إلى مساهمة اللاعب بـ 5 أهداف خلال ما يقرب من 29 مباراة كروية بكافة المسابقات سواء كانت مباريات محلية أو مباريات قارية.

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