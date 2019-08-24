تطبيق VAR وإدراج جدول منتظم.. تعرف علي وعود رئيس اتحاد الكرة المؤقت

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أعلن القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن اللجنة الخماسية المشكلة من 5 عمرو الجنايني عن إطلاق وعود خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدت فعالياته مساء اليوم السبت، في مقر الاتحاد في منطقة الجبلاية.

حيث أعلن عمرو الجانيني عن تطبيق حكم الفيديو الـ”VAR”، وذلك اعتباراً من الدور الثاني للموسم الكروي الجديد.

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كما أعلن عمرو الجنايني عن إعلان جدول الدوري العام بشكل كامل خلال الفترة القادمة، وشدد على عدم اجراءات أية تعديلات على جدول الدوري العام المصري حفاظاً على انتظام المسابقة الكروية المحلية.

كما تعهد عمرو الجنايني بالعمل على تطبيق اللوائح على الجميع دون مجاملات لأي أحد حفاظاً على انتظام المسابقة المحلية حيث قال “هنشتغل، واحنا متحملين ضغوط فوق طاقة البشر، وهنطبق اللوائح على أي شخص، ودي حاجة متزعلش”

وحول خطة مجلس اتحاد كرة القدم القادمة، والتخوفات من الإجراءات الجديدة، حيث أعلن عمرو الجنايني، “مش هنألف، هنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا ايه، وهنعمل زيهم”، وأكد، “مش هنظلم حد، والتعامل مع الجميع هيكون فيه عدالة اللي احنا نقدر نعمله اننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام”.

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