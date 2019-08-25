بعد تسجيله فى شباك الارسنال .. “الجانرز” تنضم لقائمة ضحايا “الفرعون المصرى” المفضلة

Advertisements

نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم “الريدز” في اللقاء الذي جمع بين ليفربول وارسنال الانجليزى بهز شباك آرسنال بهدفين نظيفين قاد بهم فريقه للفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ملعب “آنفيلد” بثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يعد هذا الامر بالغريب على “مو” حيث سجل صلاح ضد الارسنال فى جميع مباراياته الاربعة التى لعبها أمام الجانرز، وسجل فى مرمى الجانرز عندما كان ضمن صفوف البلوز، ونجح بتسجيل ثمانية أهداف خلال ست مباريات، بتسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين في البريميرليج.

Advertisements

فى مارس 2014 كانت البداية بقميص تشيلسي حين سجل صلاح هدفًا أمام آرسنال، قبل أن ينتقل إلى ليفربول ليسجل في موسمه الاول فى الدورى الانجليزى هدفًا ويصنع مثله في أغسطس 2017، ثم عاد في ديسمبر 2017 ليسجل هدفًا جديدًا.

و رغم ان صلاح لم ينجح في الموسم الماضي، في التسجيل أمام آرسنال بالدور الأول بنوفمبر 2018، إلا انه عاد في الدور الثاني ليسجل هدفًا ويصنع مثله في ديسمبر 2018، قبل أن يسجل اليوم السبت هدفين في شباك المدفعجية.

وبالتساوي مع أندية توتنهام وبورنموث وواتفورد، انضم آرسنال إلى قائمة الضحايا المفضلة لصلاح بجميع المسابقات، بعدما مُنيت شباكه بستة أهداف أمام محمد صلاح، ويأتي خلفهم تشيلسي وساوثهامبتون وبولونيا (5 أهداف).

وساهم محمد صلاح منذ انضمامه إلى فريق “الريدز” فى صيف 2017 في تسجيل 77 هدفًا خلال 77 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث أحرز 57 هدفًا وصنع 20 آخرين، ليشترك بمعدل هدف في كل مباراة.