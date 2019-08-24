هل نهاية وليد ازارو مع الاهلى باتت قريبة؟

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انتشرت بعض التقارير التى تحدثت عن تلقى إدارة الكرة بالنادي الأهلي عرضا رسميا من نادي السد القطري للتعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الكثير من الانتقادات التى طالت اللاعب بسبب كثرة اهداره للفرص المحققة للاهداف ورعونته أمام المرمى، والهجوم عليه من قبل جماهير الاهلى وبصورة كبيرة ظهرت خلال لقاء اطلع بره فى الدور ال64 التمهيدى لبطولة دورى ابطال افريقيا والاشادة بصلاح محسن المهاجم البديل الذى احرز هدفين فى اول لقاء شارك به بعد غياب طويل عن المباريات.

ووصل العرض للأهلي بشكل رسمي منذ ثلاثة أيام مضت وهو ما وافقت عليه إدارة النادي مطالبة السد القطرى بتحديد المقابل المادي للدخول معه في مفاوضات رسمية.

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وذكر مصدر داخل إدارة الكرة بالنادي في تصريحات صحفية ان العرض وصل لادارة الاحمر بشكل رسمي من خلال وليد ازارو ووكيله.

وأضاف أن إدارة الأهلي تريد من السد القطرى تحديد المقابل المادى للدخول فى مفاوضات رسمية وحسم صفقة انتقال الاعب بشكل نهائى.

وأخبرت إدارة الكرة بالأهلي لاعبه أزارو بالموافقة المبدئية على رحيله في انتتظار المقابل المادي الذي يحصل عليه النادي من قيمة بيع اللاعب.

وأخطر اللاعب ادارة الأهلي أنه يملك عرضا آخر من نفس الدوري للانتقال لصفوفه حال عدم التواصل مع نادي السد في العرض الذي وصل مؤخرا.

وتلقى وليد ازارو حسبما اشارت تقارير صحفية عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، من بعض الأندية الخليجية بالإضافة لعرضين آخرين من أوروبا.

يذكر أن مصدر بالقلعة الحمراء قد أكد في تصريحات سابقة أن إدارة النادي الأهلاوي تسعى للتخلص من أزارو بأي شكل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، نظرًا لهبوط مستواه الفني بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى غضب جماهير العملاق الأهلاوي من اللاعب.