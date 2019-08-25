موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم الاحد 25/8/2019

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موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وريال بيتيس قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما الليلة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، سوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال بيتيس

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة الليلة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الكتالوني في الجولة الأولى من عمر مسابقة الليغا الإسبانية مطلع الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن هذه الخسارة قد أربكت كثيراً حسابات فريق برشلونة الفترة الحالية، وخاصة في ظل حجم الإصابات المؤثرة التي يُعاني منها الفريق حالياً، مما يجعل كل مبارياته القادمة انطلاقاً من اليوم بمثابة الاختبارات المعقدة، حتى تكتمل صفوفه من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويبقى الأمر الأهم هو ضرورة حصد البارسا للنقاط الكاملة مساء اليوم أمام ضيفه فريق ريال بيتيس العنيد، وهي المهمة التي لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل غياب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى النجم الأوروغوياني لويس سواريز وأيضاً النجم الفرنسي عثماني ديمبيلي، أي أن الخط الهجومي بأكمله غير متواجد بداعي الإصابة.

وبكل تأكيد سوف يكون التعويل بشكل كامل هذه المباراة على خدمات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سيكون تعيساً بمفرده وسط مدافعي الفريق الأندلسي، على أمل أن يتمكن من تسجيل أولى أهدافه مع الفريق الكتالوني، علماً بأن فريق ريال بيتيس من المتوقع أن يُظهر ردة فعل قوية الليلة بعد الخسارة الأولى أيضاً التي تعرض لها الأسبوع الماضي.

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