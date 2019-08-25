مباريات اليوم .. برشلونة وريال بيتيس بدون ميسي ومانشستر سيتي ضد بورنموث

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة للغاية اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019، حيث تُقام اليوم العديد من المباريات على مستوى جميع المسابقات سواء العربية أو الأوروبية.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد أبرز مباريات اليوم، والتي يأتي في مقدمتها بكل تأكيد مباراة برشلونة وريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

بورنموث / مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موناكو / نيم، الدوري الفرنسي، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان / تولوز، الدوري الفرنسي، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لايبزيغ / آينتراخت فرانكفورت، الدوري الألماني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

ليغانيس / أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سورت” الثالثة المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة / ريال بيتيس، الدوري الاسباني، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أودينيزي / ميلان، الدوري الإيطالي، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

سامبدوريا / لاتسيو، الدوري الإيطالي، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

روما / جنوى، الدوري الإيطالي، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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