تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements

يشهد ملعب دين كورت على أرض دولة إنجلترا اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بورنموث ضيفه فريق مانشستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وبورنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / زينشيِنكو.

خط الوسط: رودريجو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة سريعاً إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل الجولة الأولى، وذلك حتى يتمكن من اللحاق بمُنافسه الرئيسي على لقب البريميرليج الموسم الحالي وهو فريق ليفربول الذي جمع العلامة الكاملة حتى الآن.

إقرأ أيضاً: مباريات اليوم .. برشلونة وريال بيتيس بدون ميسي ومانشستر سيتي ضد بورنموث