الأهلي يُحدد ميزانية خاصة للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد بعد رحيل لاسارتي

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الأحد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حدد ميزانية خاصة من خزينة النادي، من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد المرحلة القادمة بعد إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قام بتخصيص حوالي 2 مليون و500 ألف يورو من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يكون الراتب الشهري للجهاز الفني بالكامل يبلغ قيمته حوالي 200 ألف يورو.

Advertisements

يُذكر أن الكابتن محمد يوسف هو من يشغل حالياً منصب المدير الفني للمارد الأحمر بشكل مؤقت، وذلك منذ أن تمت إقالة المدرب مارتن لاسارتي عقب الإقصاء من الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر، إثر الخسارة على يد فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شيء.

إقرأ أيضاً: تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز