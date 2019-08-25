تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: رافينيا ألكانتارا / كارلوس ألينا / أنطوان جريزمان.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ويسعى فريق برشلونة للعودة من جديد إلى المسار الصحيح انطلاقاً من مباراة الليلة بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الأولى على يد مضيفه أتلتيك بيلباو.

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