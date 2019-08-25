موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا الاثنين 26/8/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة النصر والسد، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة ضيفه فريق السد القطري في مساء يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق نادي السد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والسد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والسد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والسد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والسد

موعد مباراة النصر والسد، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة ضيفه فريق السد القطري في مساء يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والسد تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والسد، سوف تكون مباراة النصر والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والسد

موعد مباراة النصر والسد، يدخل فريق النصر غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق السد في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة عدم استقبال أي هدف في شباكه، حتى تكون حظوظه قوية من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المؤكد أن مهمة فريق النصر سوف تكون في غاية التعقيد سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب، نظراً إلى القوة الكبيرة التي يتمتع بها منافسه فريق السد مع مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، حيث يمتلك الأخير الخبرات الفنية اللازمة من أجل توجيه فريقه نحو اللقب الآسيوي نهاية العام الحالي 2019.

ويفتقد العالمي سلاحان في غاية الأهمية ليس فقط في هذه المباراة وإنما في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا بشكل عام، وهما كلاً من النجم المغربي نور الدين أمرابط والنجم النيجيري أحمد موسى، حيث فضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر عدم قيد كلاً منهما في القائمة الآسيوية مكتفياً فقط بتواجد كلاهما محلياً.

ويبقى الأمر المؤكد أن كامل تعويل فريق النصر سوف يكون على كلاً من صانع الألعاب البرازيلي جوليانو، إضافة إلى القناص ومرعب المدافعين والحراس “عبد الرزاق حمد الله”، حيث تمكن المهاجم المغربي من إثبات جدراته على قيادة خط هجوم فريق النصر منذ الموسم الماضي وحتى الآن، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه فاز بلقب هداف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب المقابل، يبدو فريق السد في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق النصر، حيث بدأ الزعيم بشكل أكثر من رائع مع مديره الفني الجديد الإسباني تشافي هيرنانديز، على أمل أن تتواصل النجاحات للفريق القطري فيما هو قادم من تحديات في غاية الصعوبة.

ونجح فريق السد في بداية موسمه الحالي في تخطي عقبة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعد إقصاء غريمه التقليدي فريق الدحيل القطري، ومن ثم تمكن من التتويج بلقب كأس السوبر القطري إثر فوزه على المنافس ذاته أيضاً.

ويأمل الزعيم القطري في مواصلة مشواره بنجاح في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، وخاصة في ظل رغبته في استعادة عرش كرة القدم الآسيوية مرة أخرى، بعدما فقده منذ آخر مرة رفع فيها الكأس عام 2011، وهي كانت المرة الأخيرة التي يُتوج فيها فريق عربي بلقب دوري الأبطال وسط سيطرة من واضحة من شرق آسيا طيلة السنوات الماضية.

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