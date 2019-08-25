نادي بوردو الفرنسي يستهدف إنقاذ “النني” من تهميش الآرسنال

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أوضحت بعض من التقارير الصحفية عن اهتمام النادي الفرنسي “بوردو” بالحصول على خدمات اللاعب المصري الدولي محمد النني، وهو لاعب نادي آرسنال البريطاني قبل أسبوع من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الراهنة خلال يوم 2 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

وقد أعلنت صحيفة “ميرور” خلال تصريحات لها اليوم الأحد نقلاً عن التقارير الفرنسية إن النادي الفرنسي بوردو المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي يستعد من أجل تقديم عرض إلى إدارة الجانرز من أجل ضم اللاعب المصري الدولي محمد النني على سبيل الإعارة.

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وأضافت أحد الصحف البريطانية أن اللاعب محمد النني صاحب الـ27 عاماً قد اقترب من الرحيل عن نادي آرسنال البريطاني خلال هذا الصيف، بظل خروجه تماماً من حسابات يوناي إيمري المدير الفني الإسباني، الذي يأمل بتقليص قائمة المدفعجية.

وكان المدير الفني الإسباني يوناي إيمري قد أكد خلال تصريحات له يوم الخميس السابق، أنه قد تحدث مع اللاعب محمد النني، وأبلغه بأنه يعرف وضعه جيداً بالنادي، حيث صرح، “أتمنى له الأفضل، وأعتقد أنه إذا انتقل لفريق آخر سوف يكون الأنسب له، كي يواجه تحدياً جديداً”.

وجذب اللاعب محمد النني بالميركاتو الجاري اهتمام العديد من الأندية التركية، من أهمهم نادي جالطة سراي التركي، ومنافسه نادي فنربخشة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب الأمور المادية الخاصة بالراتب الذي سوف يتقاضاه اللاعب.

ويتقاضى اللاعب محمد النني، الذي وقع على عقد طويل الأمد مع نادي الآرسنال خلال العام السابق، مبلغ يقرب من 55 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه لم يظهر مع الفريق خلال الموسم الراهن، ولعب دوراً بسيطاً خلال الموسم السابق.

ولم يجد لاعب نادي المقاولون العرب السابق لنفسه مكان في تشكيل فريق الآرسنال البريطاني، خصوصاً بعد رحيل المدرب “آرسين فينجر”، في ظل وجود الثلاثي “ماتيو جندوزي، ولوكاس توريرا، وجرانيت تشاكا”، كخيارات وسط دفاعية في الفريق البريطاني.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب محمد النني قد انتقل إلى نادي آرسنال قبل 3 سنوات قادماً من نادي بازل السويسري، وقد خاض اللاعب المصري الدولي ما يقرب من 89 مباراة بقميص الجانرز معظمها بالدوري الأوروبي، والكأس، وسجل هدفين، وصنع 8 أهداف آخرين.

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