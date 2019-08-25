“شميت” يقترب من تدريب الاهلى .. وسر معاقبة صالح جمعة

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بعد فوز الاهلى على فريق اطلع بره (9-0) فى اياب الدور التمهيدى لبطولة دورى ابطال افريقيا،وهى النتيجة الاكبر فى تاريخ مشاركات النادى الاهلى فى البطولات الافريقية، رفض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ولجنة التخطيط لقطاع الكرة، اقتراح استمرار محمد يوسف المدير الفنى المؤقت فى مهامه.

واتفق رئيس النادى مع طه إسماعيل الذى يترأس لجنة التخطيط بجانب محمود الخطيب رئيس النادى، على غلق هذا الملف وعدم لفت الانتباه إليه من جديد خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى سيواجهها الفريق فى الموسم الجديد ومن ابرزها الفوز ببطولة افريقيا للعام القادم.

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وفى نفس السياق، نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى على موافقة لجنة التخطيط بالنادى ومحمود الخطيب رئيس النادى، على رفع المقابل المادى الذى سيحصل عليه الجهاز الفنى الجديد إلى مليون و٨٠٠ ألف دولار مع موافقة مبدئية أن يزيد هذا المبلغ إلى مليونى دولار حال وجود مدير فنى أجنبى يستحق هذا المقابل المادى السنوى.

وقبل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية من جديد استعداداً لمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك يسعى مدير التعاقدات لحسم التعاقد مع مدير فنى جديد خلال الساعات المقبلة، لإعلان تشكيل الجهاز الفنى، حيث طلب “أمير” من لجنة التخطيط رفع المقابل المادي حتى يستطيع التعاقد مع مدير فنى فئة أولى من بين السير الذاتية المتاح عملها فى أفريقيا والخليج والشرق الأوسط وهو ما وافقت عليه اللجنة مؤخراً.

وذكرت تقارير صحفية،ارتفاع أسهم “روجر شميت” المدرب الالمانى، لتولى قيادة الفريق الأحمر، بعد تعثر المفاوضات مع الكرواتى زوران ماميتش فى الساعات القليلة الماضية، بسبب المقابل المادى من جهة، وأزمته رفقة شقيقه من جهة أخرى، ووفقا للصحافة الكرواتية حيث انه يخضع الالمانى للتحقيقات من جانب السلطات الكرواتية، فى قضايا ابتزاز واختلاس،ويحسم المقابل المادى موقف “شميت” من تدريب الاحمر،خاصة أن المدرب الألمانى عالى الاجر.

و فى سياق مختلف اشارت عدة تقارير صحفية أن سر استبعاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق من مباراة الفريق الأخيرة أمام اطلع بره الجنوب السودانى فى الدور ال64 التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا هو عقاب له حيث تم تغريمه سراً بعقوبة مالية عليه لعودته للسهر من جديد، بعدما اثبتت القياسات العضلية التى يخضع لها اللاعبون تراجع الحالة البدنية للاعب صالح جمعة.

يذكر ان صانع العب الاهلى قد ابتعد عن السهر لفترة طويلة ،ورفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تصرف اللاعب ووصفه بالعودة خطوات للخلف،كما حرص على مواجهة اللاعب ببعض الصور التى اثبتت وجود اللاعب فى عدة اماكن سهر مختلفة قبل أن يفرض عليه عقوبة مالية بالإضافة إلى الاستبعاد الفنى.

فيما جدّد حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأول، طلبه بحسم موقفه النهائى داخل القلعة الحمراء، وأبدى اللاعب رغبته فى الرحيل بسبب صعوبة المشاركة فى الموسم الجديد، خاصة فى وجود التونسى على معلول ومحمود وحيد، مجددا طلبه بأنه يرفض العودة مجددا لمقاعد البدلاء.

وفى سياق اخر، أشاد المدير الفنى المؤقت محمد يوسف وجهازه المعاون، بالثنائى حسين الشحات وحمدى فتحى، بعد ظهورهما المبهر فى مباراة “إطلع برة”، وتسجيل الشحات “هاتريك”،وحمدى فتحى هدفين خلال القاء الذى شهد اهتزاز شباك فريق “اطلع بره” بطل جنوب السودان بتسعة اهداف نظيفة لتصبح نتيجة لقاء الذهاب والاياب (13_0) لصالح الاهلى.

وعلّق محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، على فوز فريقه بتسعة أهداف نظيفة، على فريق “إطلع برة”، مؤكداً أن جميع اللاعبين أدوا بروح قتالية بغض النظر عن نتيجة المباراة، مشيراً إلى أن الفوز الكبير على بطل السودان يمنح اللاعبين المزيد من الثقة بعد ضربة البداية بالبطولة الأفريقية.

واكد “يوسف” المدير الفنى المؤقت أن الأهلى دائماً ما يكون كل اماله وطموحاته المنافسة على البطولات والألقاب، مشيرا إلى أن جماهير الأهلى كلمة السر فى الفوز بالبطولات، وأن حضورهم فى استاد برج العرب منح الفريق دفعة معنوية قوية.