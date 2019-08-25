أندية الهبوط تجبر اتحاد الكرة.. الدورى المقبل21 فريقا

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بعد تقديم شكوى من قبل اندية بتروجت والنجوم والداخلية ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم لمركز التسوية والتحكيم وقد حصلوا على الموافقة من جانبهم بشأن إلغاء الهبوط هذا الموسم، وفقا لما أكدته نهال خليل عضو مجلس إدارة نادي بتروجت.

وأقامت أندية النجوم والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد الإتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى دورى الممتاز ب (دورى المظاليم) ، وبعد العديد من الجلسات التى مرت امام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وكان اخرها اليوم بقبول الدعوة وعودة الثلاث فرق للدورى المصرى الممتاز.

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وبناءا عليه اتى هذا الحكم لعدة اسباب منها:الظروف الاستثنائية التى مرت بها كرة القدم المصرية وتنظيم البطولة الافريقية وكثرة تأجيل المباريات وعدم اقامة مباريات الجولات الحاسمة بالدورى فى توقيت واحد.

وبعد هذا القرار تواجه اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أزمة بسبب مطالبة إدارة الأندية الثلاث للعودة للدورى المصرى الممتاز، وهو ما يجعل عدد فرق الدوري الممتاز المقبل 21 فريقا، ويتطلب ذلك الأمر إعداد جدول جيد للدوري للموسم الجديد.