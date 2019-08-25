رسميًا.. الأهلي يفاضل بين 3 مدربين لخلافة لاسارتي

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بعد أيام من البحث والتشاور بخصوص مدرب الفريق الجديد، استقرت لجنةُ التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل على اختيار 3 مدربين أجانب من بلاد كروية مختلفة.

وبعد رحيل المدير الفنى السابق الأوروجواياني مارتين لاسارتي، كثفت لجنة الكرة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الجارية جهودها لاختيار مدير فني ليتحمل المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.

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وفي ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، والمقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل، جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي، وفق بيان رسمي أصدره الأهلي.

وتتفاوض اللجنة مع الثلاثي المشار إليه لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ويتم عرض الملف كاملًا من اللجنة على محمود الخطيب، رئيس النادي.

ومنح الخطيب لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات النادي الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والأفريقي، ومن المنتظر الإعلان عن المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة.