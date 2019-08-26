مباريات اليوم .. النصر والسد في دوري أبطال آسيا وإنتر وليتشي في الدوري الإيطالي

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019 بعض المباريات الهامة على مستوى جميع المسابقات، حيث تنطلق اليوم مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

كما تُقام اليوم أيضاً المباراة الأخيرة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإيطالي، إضافة إلى مباراة في كأس الخليج العربي الإماراتي، وأيضاً بعض مباريات مسابقة إتحاد غرب آسيا للشباب.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

النصر السعودي / السد القطري، دوري أبطال آسيا، ذهاب الدور ربع النهائي، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، قناة “الكأس” الأولى المشفرة، المعلق خليل البلوشي، قناة “يوتيوب الاتحاد الآسيوي”، المعلق عبدالله الحربي.

إنتر / ليتشي، الدوري الإيطالي، الجولة الأولى، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

حتا / الوصل، كأس الخليج العربي الإماراتي، الجولة الثانية، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق أحمد الحوسني، قناة “دبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق عبد الله السعديِ، قناة “الشارقة الرياضية” المجانية، المعلق راشد عبدالرحمن، الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

البحرين / العراق، إتحاد غرب آسيا للشباب، الجولة الثالثة، قناة “الكأس” الأولى المجانية، المعلق عبدالرحمن العبدالله، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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