بالأسماء .. 6 مرشحين لتدريب منتخب مصر والكشف عن موعد انطلاقة الدوري

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قام أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم بالكشف اليوم عن آخر التطورات بخصوص بعض الملفات المهمة للكرة المصرية، والتي تتمثل أولاً في هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، إضافة إلى موعد انطلاقة مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 م.

وأكد أسامة إسماعيل خلاص تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين أن اتحاد الكرة المؤقت الحالي قد استقر على تعيين مدير فني وطني من أجل قيادة منتخب مصر في المرحلة القادمة بحسب توجيهات عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار “أسامة” إلى أن الاختيار سوف يكون ما بين 6 مدربين تقريباً، رافضاً في الوقت ذاته الإفصاح عن هوية أي منهم، موضحاً أن هذه الأسماء ليست جديدة على الشارع المصري وإنما يتم تداولها بشكل يومي في الصحف ووسائل الإعلام.

وشدد أسامة إسماعيل أيضاً على أن عملية اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سوف تتم بناءً على معايير معينة وليس بشكل عشوائي، وخاصة في ظل رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في وصول المنتخب الوطني إلى مونديال قطر 2022، إضافة إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ومن المتوقع بنسبة كبيرة بحسب تكهنات مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية أن يكون المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يتمثل في إحدى الأسماء التالية: حسام البدري / حسام حسن / حسن شحاتة / طارق العشري / شوقي غريب / عماد النحاس.

وفي ختام تصريحاته، أكد أسامة إسماعيل أن الاجتماع القادم لاتحاد الكرة سوف يشهد الإعلان عن موعد انطلاقة مسابقة الدوري العام في نسخة الموسم الجديد 2019 / 2020.

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