تشكيل النصر والسد المتوقع الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النصر السعودي ضيفه فريق السد القطري، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة النصر والسد تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة النصر والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس القطرية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة النصر والسد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وأخيراً سوف تكون مباراة النصر والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب، فيما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق السد:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري / عبدالله الخيبري / حمد آل منصور / جوليانو / فهد الجميعة.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق السد في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو / جونغ وو يونغ / طارق سلمان.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / سالم الهاجري / حسن الهيدوس / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: أكرم عفيف / علي أسد / بغداد بونجاح.

المدير الفني: الإسباني تشافي فيرنانديز.

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