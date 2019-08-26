من هو “كانو سبورت” منافس الأهلي القادم في دوري الأبطال 2019 / 2020 ؟!

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يتطلع عشاق النادي الأهلي في كل مكان حول العالم لمعرفة كل المعلومات اللازمة عن المنافس القادم لفريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م، بعدما ضمن تأهله بنجاح إلى دور ال32 من عمر المسابقة عقب إقصاء فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان.

ونجح المارد الأحمر في عبور محطة دور ال64 بعد فوزه ذهاباً على فريق اطلع برة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يُكرر فوزه مرة أخرى في مباراة الإياب ولكن بنتيجة تاريخية وصلت إلى تسعة أهداف مقابل لا شيء.

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وبناءً على ذلك، وجد فريق الأهلي نفسه الآن على موعد مع مواجهة فريق كانو سبورت المغمور من دولة غينيا الإستوائية، حيث تُقام مباراة الذهاب بين الفريقين في منتصف شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2019، على أن تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط لا غير أي في نهاية الشهر ذاته.

وإليكم الآن أبرز المعلومات عن فريق “كانو سبورت” من دولة غينيا الإستوائية منافس الأهلي القادم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م:

نجح فريق كانو سبورت في الوصول إلى دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد إقصائه ميليكي من دولة إثيوبيا، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بين الطرفين على وقع فوز فريق كانو سبورت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تمكن فريق كانو سبورت من التتويج بلقب الدوري المحلي في بلده غينيا الإستوائية في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، مما جعله يتأهل إلى مسابقة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة أيضاً في التاريخ.

لا يمتلك فريق كانو سبورت تاريخاً عريقاً على الصعيد المحلي في دولة غينيا الإستوائية، نظراً لكونه حديث النشأة بعدما تأسس في عام 2014، علماً بأنه لم يسبق له وأن واجه أي نادي مصر على الإطلاق طوال السنوات الماضية سواء رسمياً أو حتى ودياً.

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