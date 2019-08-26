موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 27/8/2019

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موعد مباراة الاتحاد والهلال، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق نادي الاتحاد السعودي وأيضاً عشاق نادي الهلال السعودي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد والهلال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد والهلال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الاتحاد والهلال قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

موعد مباراة الاتحاد والهلال، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد والهلال، سوف تكون مباراة الاتحاد والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الاتحاد والهلال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس القطرية HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وأخيراً سوف تكون مباراة الاتحاد والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب داخل المملكة العربية السعودية فقط لا غير، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الاتحاد والهلال

موعد مباراة الاتحاد والهلال، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بأفضل نتيجة ممكنة مع محاولة عدم استقبال أي هدف في شباكه، حتى تكون حظوظه في التأهل للدور القادم قوية قبل موعد مباراة الإياب في العاصمة السعودية الرياض.

ويعلم فريق الاتحاد جيداً أن الوصول إلى محطة الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، يُحتم عليه تفادي السيناريو المثير الذي حدث مع جاره فريق الأهلي قبل أسبوعين فقط من الآن في الدور ربع النهائي من المسابقة ذاتها، حيث تعرض فريق الأهلي للخسارة على يد فريق الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين في جدة.

وتمكن الراقي بعدها بأسبوع واحد فقط من التعويض وفاز بهدف وحيد مقابل لا شيء في الرياض، إلا أن ذلك لم يكن كافياً له من أجل التأهل، وبالتالي فإن العميد مُطالب بتوخي الحذر من الناحية الدفاعية قبل التفكير في النواحي الهجومية أمام الزعيم.

ويأمل فريق الاتحاد في تقديم موسم مميز بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، حيث نافس النمور في الموسم الماضي من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ولكن الوضع يبدو مختلفاً في مطلع الموسم الحالي، حيث قدم فريق الاتحاد مباريات جيدة على الصعيد الفني أو خاصة على صعيد النتائج.

ومن المؤكد أن عامل الاستقرار الفني للعميد مع مديره الفني التشيلي خوسيه لويس سيرا سوف يكون له دوراً إيجابياً للغاية في مشوار الفريق الموسم الحالي، علماً بأن الفوز بالألقاب بات مطلباً لكل عشاق نادي الاتحاد سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حتى في الوطن العربي بأكمله.

على الجانب المقابل، يبدو فريق الهلال في وضعية جيدة للغاية بدوره قبل مباراة كلاسيكو الكرة السعودية أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد، حيث بدأ الزعيم الموسم الجاري بشكل أكثر من رائع أيضاً من خلال النتائج الممتازة التي حققها إضافة إلى المستوى الرائع الذي قدمه.

ويكفي الإشارة فقط إلى نجاح الفريق الهلالي في إقصاء غريمه الآخر فريق الأهلي من الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، مما أعطى الزعيم دافعاً معنوياً كبيراً من أجل عبور الفترة القادمة بسلام في ظل كثرة التحديات التي تنتظره سواء محلياً أو حتى قارياً.

ويبقى الأمر السلبي الوحيد في الاتحاد والهلال معاً مع انطلاقة الموسم الحالي، هو ضعف كلاهما على مستوى خط الدفاع بشكل واضح للغاية، حيث استقبلت شباك كلاً منهما 5 أهداف في أول 3 مباريات فقط بالموسم، وهو ما يؤكد بدوره على أن مباراة كلاسيكو الكرة السعودية سوف تشهد غزارة تهديفية عالية هذه المرة بعكس السنوات الماضية.

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